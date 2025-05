Totens com câmeras de segurança são destruídos e roubados na zona sul de SP

No Morumbi, na zona sul de São Paulo, totens de PVC que sustentam câmeras de segurança viraram alvo de criminosos. Em um único prédio, quatro totens foram furtados. A empresa responsável até faz a reposição, mas os bandidos voltam e roubam novamente. Uma das linhas de investigação da polícia aponta que as câmeras de vigilância estariam incomodando traficantes da região, o que pode ter motivado os crimes.



