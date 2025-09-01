Trabalhador vê homem batendo em mulher e é morto pelo agressor ao tentar defendê-la, em São Paulo

O trabalhador Odair Marçal Brum, de 48 anos, foi morto por Danilo Muniz Andrade, de 33 anos, após tentar defender a mulher que era agredida pelo assassino. Tudo aconteceu dentro de uma pensão em Itaquaquecetuba, na Grande São Paulo. Odair e a mulher que era agredida por Danilo eram vizinhos, moradores do mesmo edifício. Odair interviu nas agressões e, quando se virou de costas, foi golpeado na cabeça por Danilo e não levantou mais. Em seguida, o assassino passou a espancá-lo no chão. Odair não resistiu.



