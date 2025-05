Traficante uruguaio se disfarça de jogador de futebol para não levantar suspeitas no mundo do crime

O traficante uruguaio Sebastián Enrique Marset Cabrera disfarçava-se de Luís Amorim, um jogador de futebol, para encobrir suas atividades no mundo do crime. Procurado pela Interpol, ele lidera uma rede que transporta cocaína na América Latina e Europa. O governo dos EUA oferece dois milhões de dólares de recompensa por informações que levem à sua prisão. Sebastião usava documentos falsos e uma equipe de futebol na Bolívia para lavar dinheiro do tráfico, além de estar envolvido em investigações de assassinato.



