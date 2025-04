Tragédia em São Paulo: bebê de 4 meses morre após desabamento de casa

Um bebê de apenas 4 meses morreu após o desabamento de um sobrado na Brasilândia, na zona norte de São Paulo. A pequena Maitê Alice foi retirada dos escombros, mas não resistiu. Outras cinco pessoas ficaram feridas. Vizinhos relataram que ouviram uma forte explosão antes do desabamento. Equipes de resgate trabalharam durante toda a manhã no local. As causas da tragédia ainda estão sendo investigadas.



