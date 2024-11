Trator estacionado se movimenta sozinho e atinge cinco carros na zona oeste de São Paulo

Um trator estacionado apresentou problemas nos freios, começou a se movimentar sozinho e atingiu cinco carros no Jaraguá, zona oeste de São Paulo. O maquinário era usado em uma obra da Sabesp, a companhia de saneamento básico do estado de São Paulo. O dono de um dos veículos atingidos, revelou que os funcionários da obra já sabiam que o trator estava com problemas e o caso já havia sido reportado aos superiores.