Três homens são presos suspeitos de roubar medicamentos de alto custo de farmácias

Três suspeitos de integrar uma quadrilha especializada em roubar medicamentos de alto custo de farmácias foram presos. Policiais faziam ronda na zona sul de São Paulo quando abordaram um dos suspeitos em uma farmácia; ele portava um revólver falso. Durante a abordagem, o homem afirmou que não agia sozinho, e os agentes decidiram estender a ronda. Na sequência, os policiais localizaram um segundo suspeito circulando pelo bairro, também com uma arma falsa. O terceiro integrante do grupo, que havia abandonado o carro usado nas ações criminosas, foi encontrado e preso dentro de um ônibus. Agora, a polícia trabalha para identificar e prender a liderança da quadrilha.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!