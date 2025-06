Três suspeitos morrem após perseguição e troca de tiros com a polícia em SP

Na Estrada dos Alvarengas, no ABC Paulista, três criminosos foram mortos em confronto com a Polícia Militar durante uma perseguição. Os suspeitos usaram uma passagem e, em determinado ponto, desceram de um carro branco, iniciando uma troca de tiros. Um policial foi baleado, mas o colete balístico o protegeu de ferimentos graves. A Polícia Civil agora investiga a origem dos veículos e as circunstâncias do incidente.



