Tropa de Choque realiza reintegração de posse em ocupação na zona leste de SP
Dez dias antes da reintegração, a Polícia Militar foi até o prédio para realizar uma vistoria e avisar os moradores sobre a desocupação do imóvel
Moradores de uma ocupação localizada na Vila Formosa, zona leste de São Paulo, foram surpreendidos na manhã desta quarta-feira (7) pela presença da Tropa de Choque da Polícia Militar que cumpria um mandado de reintegração de posse.
Atualmente, cerca de 14 famílias moram no edifício, que apresenta problemas estruturais nas paredes dos apartamentos, com risco de desabamento. O alerta sobre as condições da estrutura foi feito pela Defesa Civil quando os antigos moradores ainda ocupavam o prédio.
Dez dias antes da reintegração, a Polícia Militar foi até o prédio para realizar uma vistoria e avisar os moradores sobre a desocupação do imóvel. Algumas famílias conseguiram se organizar e deixaram o local com antecedência; outras já não têm para onde ir. Os móveis essenciais já foram retirados dos apartamentos e colocados no caminhão que tinha como destino um galpão. A energia elétrica e a água também foram cortados.
Em nota oficial, a prefeitura de São Paulo informou que as famílias estavam recebendo acompanhamento do Centro de Referência e Assistência Social da região há 15 dias e que as equipes mantêm o contato e oferecem acompanhamento para a rede socioassistencial.
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