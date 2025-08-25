Logo R7.com
Último episódio do Doc Investigação trata do chocante crime do médico que abusava de menores

De origem ucraniana, Eugênio Chipkevitch foi protagonista de um dos maiores casos de pedofilia do Brasil

Balanço Geral|Do R7

O último episódio da segunda temporada do Doc Investigação revisita e se aprofunda no chocante crime do médico que abusava de pacientes menores de idade em São Paulo. De origem ucraniana, Eugênio Chipkevitch foi protagonista de um dos maiores casos de pedofilia do Brasil. Ele atendia pacientes no Instituto Paulista da Adolescência. Após a descoberta do escândalo, Eugênio foi julgado e condenado a 114 anos de prisão. O programa vai ao ar às 22h45 desta segunda-feira (25) na tela da RECORD. Não perca!

