Uso de máscara facial feita com gelatina para tratar problemas de pele viraliza na internet

Vídeos de pessoas fazendo máscaras faciais com gelatina incolor tem ganhado atenção nas redes sociais. A máscara deixaria a pele mais firme, lisa e sem cravos e rugas. Segundo as mulheres, cravos praticamente desaparecem e as linhas de expressão seriam suavizados. No entanto, dermatologistas alertam que a prática não tem benefícios a longo prazo: o tratamento não é definitivo e os problemas voltam rapidamente.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!