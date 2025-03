‘Vai ser uma decepção enorme’, diz cunhada de Vitória caso a participação de Daniel seja confirmada

O Balanço Geral conversou com Giulia Oliveira, cunhada da adolescente Vitória Regina de Souza, de 17 anos. Durante a conversa, ela explicou que Daniel, um dos suspeitos de estar envolvido no assassinato da jovem, frequentava a casa da família e nunca deu motivos para levantar suspeitas. Giulia afirmou que caso a participação de Daniel no crime seja confirmada, “vai ser uma decepção enorme”. O homem esteve no enterro de Vitória e deu apoio aos familiares, já que ele os conhece desde criança.



