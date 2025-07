Vans que transportam passageiros com deficiência entram na mira de vândalos em São Paulo

Na cidade de São Paulo, foram registrados ataques a vans de atendimento especial que transportam pessoas com deficiência. Imagens flagraram um ataque na avenida Cantídio Sampaio, onde uma van foi atingida por uma pedra enquanto estava parada no semáforo, deixando os passageiros, todos com mobilidade reduzida, em pânico. Em outro incidente, em Guaianases, um suspeito foi detido após jogar pedras em um ônibus. Desde junho, mais de 340 ônibus e vans foram vandalizados na capital paulista. O delegado responsável pelos casos afirma que os detidos responderão por tentativa de homicídio. Segundo a SPTrans, os veículos atacados precisam ser substituídos imediatamente para evitar multas. A população permanece preocupada e em alerta enquanto os ataques continuam.



