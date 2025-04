VAR do Balanço: Jogador da várzea sobe na bola e é levantado a pontapés pelos adversários

No VAR do Balanço desta sexta-feira (25), o comentarista de arbitragem Sálvio Spínola e o apresentador Eleandro Passaia analisaram lances de faltas violentas e erros de arbitragem no futebol de várzea. Entre eles, o de um jogador que subiu na bola, à la Memphis Depay contra o Palmeiras, bem na frente dos adversários. O resultado, no entanto, foi mais agressivo: o jogador foi levantado a pontapés por ao menos dois defensores. Sálvio comentou que a jogada não é antidesportiva e, por isso, não deveria ser penalizada. Confira esse e outros lances no programa.



