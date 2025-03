Veja como a tecnologia forense tem sido empregada na investigação do caso Vitória

A tecnologia tem sido importante na investigação da morte de Vitória Regina, jovem de 17 anos cujo corpo foi encontrado em uma área de mata em Cajamar (SP). O luminol, um reagente químico, revelou manchas de sangue no carro e casa de Maicol dos Santos, suspeito de estar envolvido no crime. O local servia como cativeiro. Um scanner 3D foi utilizado para captar impressões digitais e criar uma visão detalhada da cena do crime. O perito forense Danilo Peleje e professor de ciências forenses, Ugo Frugoli, explicaram como é feito o uso do luminol e do scanner.



