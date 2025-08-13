Veja o momento em que homem é baleado durante tentativa de latrocínio em Osasco (SP)

Eduardo, de 65 anos, foi baleado em Osasco, na Grande São Paulo, na manhã desta quarta-feira (13). Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que um motociclista o aborda enquanto ele caminhava com seu cachorro. O criminoso atira assim que se aproxima, possivelmente porque Eduardo, que teria problemas auditivos, não compreendeu a situação. A vítima foi socorrida e levada ao Hospital das Clínicas, em São Paulo. O cachorro fugiu após o disparo, mas foi encontrado mais tarde. Vizinhos relataram que Eduardo era uma pessoa tranquila e não teria reagido à abordagem.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!