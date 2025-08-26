Veja o momento em que máquina de obras cai no centro de São Paulo

Um guindaste utilizado em uma obra desabou sobre um portão e por pouco não atingiu pedestres e um carro de aplicativo que passavam por uma rua no centro de São Paulo. A queda interditou toda a via. O responsável técnico pela obra será encaminhado à delegacia para prestar esclarecimentos. O trabalho feito pela CET para o término da retirada do guindaste ainda deve demorar.



