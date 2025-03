Veja o que se sabe sobre o assassinato de Vitória, jovem de 17 anos encontrada morta em Cajamar (SP)

Vitória Regina de Sousa, jovem de 17 anos, desapareceu no dia 26 de fevereiro, à noite, quando voltava do trabalho para casa em Cajamar, região metropolitana de São Paulo. Após sete dias de buscas organizadas pelas autoridades, o corpo de Vitória foi encontrado na última quarta-feira (5) com sinais de violência e com a cabeça raspada. O velório da jovem foi feito no Ginásio Poliesportivo de Cajamar, onde parentes, conhecidos e cidadãos comovidos com a história se reuniram. Para a família de Vitória, o autor do crime foi algum conhecido próximo de Vitória. Sete pessoas são investigadas e todas elas se conhecem. O ex-namorado de Vitória se apresentou e foi preso temporariamente, mas logo em seguida foi solto por determinação judicial. Ele continua à disposição das autoridades e as investigações continuam até que os culpados pelo crime sejam encontrados.



