Veja quem é Robert Francis Prevost, o papa Leão 14

Nesta quinta (8), o novo papa foi eleito após a fumaça branca ser vista na Capela Sistina, localizada no Vaticano, na Itália. O escolhido é Robert Prevost, um americano, que agora será conhecido como Leão 14. A eleição aconteceu em dois dias, e imagens mostram multidões no Vaticano, com bandeiras de diferentes países presentes.



