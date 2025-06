Veja trecho da audiência de custódia de humorista que matou miss no Paraná

O humorista Marcelo Alves dos Santos confessou ter assassinado a miss Raíssa Suellen após ser rejeitado em uma tentativa de aproximação amorosa. Nesta quarta-feira (11), o humorista passou por audiência de custódia e teve sua prisão preventiva decretada. Com isso, ele vai responder preso até o dia de seu julgamento. Veja um trecho da audiência de custódia do humorista.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!