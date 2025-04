Uma aposta feita em Osasco (SP) ganhou a Mega da Virada no valor de R$1,4 milhão. No entanto, o ganhador não retirou o prêmio dentro do prazo de 90 dias estipulado pela Caixa Econômica Federal, que se encerrou na segunda-feira (31). Como resultado, o montante será destinado ao FIES.



