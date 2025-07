Vendedor de legumes que teve Kombi roubada encontra o veículo com várias danificações

O vendedor de legumes de 63 anos que precisou comprar um carrinho de mão para poder trabalhar teve a sua Kombi encontrada. O veículo, ferramenta de trabalho com a qual ele tirava o seu sustento, havia sido roubado em Ferraz de Vasconcelos, na Grande São Paulo. O programa Balanço Geral exibiu uma reportagem contando a história de Leonildo. As condições em que a Kombi foi encontrada, no entanto, são desanimadoras.



