Vendedor de paçocas é condenado por matar arquiteto em São Paulo

Anderson Soares da Silva, vendedor de paçocas de 25 anos, foi condenado a 34 anos e 4 meses de prisão pelo assassinato do arquiteto João Carlos, de 61 anos, em São Paulo . O crime ocorreu na casa do arquiteto após uma discussão, onde Anderson desferiu um golpe fatal com um cinzeiro. Em seguida, ele fugiu com o carro, cartões de crédito e o cachorro da vítima. Anderson também ateou fogo na residência tentando encobrir o crime. Testemunhas relataram que ele agia normalmente após o crime e até presentou sua mãe com o cachorro roubado. A Justiça considerou homicídio qualificado, furto e incêndio criminoso em sua condenação.



