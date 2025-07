Viatura da PM bate contra pilar do monotrilho durante perseguição na zona leste de São Paulo

Uma viatura da Polícia Militar perdeu o controle e bateu contra um pilar do monotrilho durante uma perseguição na avenida Sapopemba, na zona leste de São Paulo. Mesmo após o acidente, que aconteceu próximo à estação Fazenda da Juta, os agentes conseguiram capturar o carro. Dentro do veículo, os policiais encontraram bloqueadores de sinal GPS e um rádio comunicador. Segundo eles, os equipamentos são comumente usados em roubos de carga.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!