Viatura da PM bate em estação do monotrilho durante perseguição em São Paulo

Uma viatura da Polícia Militar bateu na estação Sapopemba, do monotrilho, durante uma perseguição na zona leste de São Paulo. Os policiais perderam o controle do veículo enquanto perseguiam um homem suspeito de furtar carros na região e invadiram o canteiro central, atingindo a coluna da estação. Uma ambulância levou um dos policiais para o hospital, após ele ter ficado preso nas ferragens. A área está isolada e eles aguardam a chegada da perícia.



