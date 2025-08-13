Vítima de ataque em estúdio de tatuagem afirma que recebia ameaças de morte

Marcos, tatuador baleado em seu estúdio em Taboão da Serra, na Grande São Paulo, contou à polícia que vinha sofrendo ameaças de morte. O crime pode ter sido motivado por ciúmes. Marcos relatou que teve um desentendimento com um homem que, após sua saída do Brasil, começou um relacionamento com sua ex-namorada. Desde que retornou ao país, duas semanas antes do ataque, passou a receber ameaças. No momento do crime, o primo de Marcos, Gabriel, estava fazendo uma tatuagem no estúdio. Ele também foi baleado e não resistiu aos ferimentos. A polícia segue em busca do atirador.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!