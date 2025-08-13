Logo R7.com
Balanço Geral

Vítima toma arma de assaltante e mata criminoso no Campo Belo, zona sul de São Paulo

A polícia preferiu não divulgar o nome do homem de 27 anos que reagiu ao assalto

Balanço Geral|Do R7

Um assalto ocorreu em um congestionamento na zona sul de São Paulo. Um ladrão tentou roubar uma vítima dentro de um carro. A vítima reagiu e conseguiu desarmar o assaltante, disparando duas vezes. O criminoso foi atingido e fugiu a pé, mas não resistiu aos ferimentos após ser levado ao pronto-socorro. O caso está sendo investigado no distrito de Campo Belo. A polícia preserva a identidade da vítima envolvida no incidente.

  • Morte
  • Polícia
  • São Paulo (Cidade)

