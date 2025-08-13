Vítima toma arma de assaltante e mata criminoso no Campo Belo, zona sul de São Paulo
A polícia preferiu não divulgar o nome do homem de 27 anos que reagiu ao assalto
Um assalto ocorreu em um congestionamento na zona sul de São Paulo. Um ladrão tentou roubar uma vítima dentro de um carro. A vítima reagiu e conseguiu desarmar o assaltante, disparando duas vezes. O criminoso foi atingido e fugiu a pé, mas não resistiu aos ferimentos após ser levado ao pronto-socorro. O caso está sendo investigado no distrito de Campo Belo. A polícia preserva a identidade da vítima envolvida no incidente.
