Vítima toma arma de assaltante e mata criminoso no Campo Belo, zona sul de São Paulo

Um assalto ocorreu em um congestionamento na zona sul de São Paulo . Um ladrão tentou roubar uma vítima dentro de um carro. A vítima reagiu e conseguiu desarmar o assaltante, disparando duas vezes. O criminoso foi atingido e fugiu a pé, mas não resistiu aos ferimentos após ser levado ao pronto-socorro. O caso está sendo investigado no distrito de Campo Belo. A polícia preserva a identidade da vítima envolvida no incidente.



