Vítimas de ‘Galo Cego’ vão à delegacia para reconhecer homem que atacava pedestres em São Paulo

O Balanço Geral entrevistou o delegado Marcus Vinicius Reis, responsável pelas investigações dos casos de agressão envolvendo o criminoso

Balanço Geral|Do R7

As vítimas do criminoso conhecido como 'Galo Cego' vão, na tarde desta segunda-feira (11), à delegacia para reconhecê-lo. O homem agredia repentinamente pedestres que caminhavam pelas ruas de São Paulo. Para entender melhor o caso, o Balanço Geral entrevistou o delegado Marcus Vinicius Reis, responsável pelas investigações dos casos de agressão envolvendo o criminoso. O suspeito foi reconhecido e capturado pela polícia enquanto caminhava na rua.

