Voluntários salvam mãe e quatro filhotes de cachorro que ficaram presos em toca de tatu

Mariuze Mendes percebeu que uma cadela e seus filhotes estavam presos em uma toca de tatu. A aposentada acionou o resgate, que durou três dias e envolveu cavar com as mãos no buraco para alcançar os animais. Quatro filhotes foram salvos, embora um não tenha sobrevivido. O último filhote, que demorou mais para ser resgatado, foi chamado de Tatu.



