Wanessa Camargo se pronuncia sobre crise de ciúmes de Dado Dolabella após rumores de agressão

Dado Dolabella e Wanessa Camargo se envolveram em uma polêmica durante uma festa com o elenco de uma competição de dança da qual a cantora participa. O sertanejo Luan Pereira teria mostrado um passo de dança para Wanessa, o que teria irritado Dado. O ator teria empurrado o cantor, que caiu no chão. Wanessa se pronunciou nas redes sociais, confirmando que houve uma crise de ciúmes por parte de Dado, mas negando qualquer agressão contra ela. O ator também publicou um esclarecimento e afirmou que os dois não estão em um relacionamento atualmente. A apresentadora Mônica Fonseca, do LINKPODCAST, comentou o episódio durante participação no Balanço Geral. Veja.



