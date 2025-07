Xerife do Consumidor: Cliente de oficina registra BO contra o estabelecimento após ser maltratado

No Xerife do Consumidor desta sexta-feira (18), o cliente que havia sido maltratado pelo proprietário e por funcionários de uma oficina automotiva registrou um boletim de ocorrência contra o estabelecimento. O caso aconteceu em Guarulhos, na Grande São Paulo, e o início dele foi exibido no Xerife do Consumidor há algumas semanas. O cliente pagou por um serviço de manutenção do seu veículo, mas houve diversos problemas por parte da oficina, que devolveu o carro com algumas peças em uma caixa no porta-malas. Confira mais detalhes na reportagem.



