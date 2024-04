Assaltos milionários: polícia mira criminosos que roubam relógios em bairros nobres de SP

Alto contraste

O Balanço Geral entra no submundo do roubo de relógios de luxo em São Paulo e mostra, com exclusividade, a quadrilha do Rolex em ação. As imagens impressionam. A prisão dos criminosos que roubaram o relógio de um milhão de reais do médico cardiologista doutor Kalil levou a polícia a avançar contra a quadrilha especializada nesse tipo de crime.