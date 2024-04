Caso Julieta: polícia revela pistas que ajudaram a identificar os suspeitos pela morte da artista

Alto contraste

A polícia revelou algumas pistas que levaram até o casal preso pelo assassinato de Julieta, a palhaça Jujuba, que viajava pelo Brasil de bicicleta espalhando alegria para as crianças. Uma delas é uma roupa que pode ter sido a peça-chave para desvendar o assassinato. Um top vermelho que aparece com a suspeita em uma foto que ela publicou nas redes sociais. A artista que interpretava a palhaça "Jujuba", viajava pelo Brasil de bicicleta espalhando alegria para as crianças. Ela seguia para a Venezuela, onde visitaria a mãe, quando se hospedou em uma pousada na cidade de Presidente Figueiredo, no Amazonas. Julieta era a única hóspede da pousada, administrada pelo casal Tiago e Deliomara. Ela foi atacada enquanto dormia em uma rede. Julieta foi imobilizada e obrigada a entregar o celular. Em seguida, Tiago abusou de Julieta. Deliomara ficou com ciúme e colocou fogo em Tiago e em Julieta. O homem sobreviveu e, segundo a polícia, o casal matou e enterrou a artista em uma área de mata.