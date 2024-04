Exclusivo: testemunha diz ter visto helicóptero em SP momentos antes de desaparecer

Alto contraste

Uma testemunha diz ter novas informações que podem mudar a direção das buscas das equipes de resgate que procuram o helicóptero desaparecido em São Paulo. Um frentista acredita ter visto a aeronave momentos antes do desaparecimento. Ele conta, com exclusividade ao Balanço Geral, que uma aeronave com as mesmas características do helicóptero procurado passou perto de onde ele estava e foi em direção aos morros, no sentido da serra, e não para o lado do mar. O frentista também diz que o helicóptero voava muito baixo e fazia muito barulho.