Helicóptero encontrado: equipe da RECORD mostra área onde corpos dos passageiros foram encontrados

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Peritos da Força Aérea Brasileira investigam o que causou o acidente com o helicóptero que caiu na serra do mar. O Balanço Geral acompanhou de perto os 12 dias de buscas pelos quatro ocupantes da aeronave. O mau tempo é uma das principais suspeitas da tragédia. As despedidas do piloto Cassiano Teodoro, do empresário Rafael Torres e da mãe e da filha, Luciana e Letícia Ayumi foram marcadas por muita emoção.