Investigado por morte de policial penal faz revelações sobre o crime e confessa que teve que esconder o corpo

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O Balanço Geral tem novas informações sobre o caso da morte do policial penal Françualdo, mais conhecido como Aldo. O corpo do policial só foi encontrado 40 dias depois do desaparecimento e duas pessoas já estão presas. Um deles era considerado como um irmão do policial, um homem de extrema confiança tanto na vida pessoal como nos negócios. Mas, durante as investigações, a polícia descobriu que Aldo era envolvido com esquema de agiotagem e que Manelito seria braço direito dele no esquema. A polícia acredita que o crime tenha sido motivado por interesses financeiros.