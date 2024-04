Mulher ataca colega de trabalho com faca após briga motivada por ciúmes Suspeita está presa

Uma mulher atacou a colega de trabalho com faca após briga motivada por ciúmes. A confusão aconteceu entre um grupo de amigos de trabalho que combinou de se encontrar em um bar. A jovem foi levada para o hospital, mas morreu no meio do caminho. A suspeita está presa.