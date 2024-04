Novas pistas podem ajudar a solucionar caso do jovem de 24 anos morto na linha trem A mãe encontrou o celular do filho com tudo apagado

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Um mistério envolve a morte de um jovem de 24 anos, cujo corpo foi encontrado na linha do trem. Lucas havia sumido depois de sair do apartamento que dividia com um amigo. Novas pistas encontradas pela família do jovem podem ajudar no caso. A mãe encontrou o celular do filho e desconfiou de um detalhe: tudo o que tinha no aparelho foi apagado.