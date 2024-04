Veja o que se sabe sobre o helicóptero encontrado no interior paulista O helicóptero saiu do campo de marte, em São Paulo, com destino a Ilhabela, no dia 31 de dezembro

O helicóptero que desapareceu no dia 31 de dezembro, véspera de ano novo, e tinha como destino Ilhabela, no litoral norte de São Paulo, foi encontrado no interior. A aeronave com os quatro ocupantes partiu do campo de marte. Durante o trajeto, Letícia, uma das passageiras, chegou a mandar um vídeo para o namorado mostrando o helicóptero envolvido por muita neblina. Cassiano, o piloto, também disse estar sem visibilidade no voo ao falar com um suposto operador do heliponto de Ilhabela.