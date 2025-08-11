Vítimas fazem reconhecimento de ‘Galo Cego’, criminoso que ataca pedestres em SP Delegado busca evidências para manter agressor sob custódia Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 11/08/2025 - 19h35 (Atualizado em 11/08/2025 - 19h35 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Vítimas reconheceram o agressor conhecido como 'Galo Cego' na delegacia do Butantan.

O suspeito, Michael, foi identificado por duas novas vítimas que prestaram depoimento.

Delegado Marcus Vinicius Reis busca mais vítimas para fortalecer as investigações.

A polícia incentiva denúncias para garantir a segurança da comunidade.

Na delegacia do Butantã, vítimas do agressor conhecido como “Galo Cego” compareceram para reconhecê-lo pessoalmente. O suspeito detido por atacar pedestres em São Paulo sem provocação aparente, foi identificado por duas novas vítimas que prestaram depoimento e realizaram reconhecimento fotográfico.

O delegado Marcus Vinicius Reis lidera as investigações e espera que mais vítimas se apresentem para fortalecer o caso com depoimentos e provas adicionais. Durante a custódia, Michael mostrou comportamento irônico e desrespeitoso, indicando consciência dos atos ilícitos cometidos.

A expectativa é concluir rapidamente os inquéritos e converter a prisão temporária em preventiva para evitar novos crimes. A polícia incentiva outras vítimas a formalizarem denúncias para garantir a segurança da comunidade.

