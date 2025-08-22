Voluntário foge da Ucrânia após ser enviado à linha de frente
Lucas Bueno busca nova vida na Europa após deixar conflito
Lucas Bueno, um jovem de 20 anos de Francisco Beltrão, Paraná, se voluntariou para trabalhar com drones na Ucrânia, mas foi surpreendido ao ser colocado na infantaria. Após tentativas frustradas de mudar sua função e temendo por sua segurança, ele decidiu fugir do país em 12 de agosto.
Lucas percorreu mais de mil quilômetros até sair da Ucrânia, parte do trajeto foi feito a pé e parte de carona. Ele relatou que suas missões na linha de frente estavam prestes a começar e que não conseguiu apoio do governo brasileiro para alterar sua situação.
Atualmente, Lucas está na Europa com um visto temporário de turista e planeja encontrar um emprego para começar uma nova vida no continente. Por enquanto, ele não pretende retornar ao Brasil.
