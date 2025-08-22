Voluntário foge da Ucrânia após ser enviado à linha de frente Lucas Bueno busca nova vida na Europa após deixar conflito Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 22/08/2025 - 15h32 (Atualizado em 22/08/2025 - 15h32 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Lucas Bueno, jovem de 20 anos do Paraná, se voluntariou para trabalhar com drones na Ucrânia.

Surpreendido, foi colocado na infantaria e decidiu fugir após tentativas frustradas de mudar de função.

Ele percorreu mais de mil quilômetros, parte a pé e parte de carona, para deixar o país.

Atualmente na Europa, busca um emprego e planeja uma nova vida, sem intenção de retornar ao Brasil.

Brasileiro que lutava como voluntário na guerra da Ucrânia foge com medo da morte

Lucas Bueno, um jovem de 20 anos de Francisco Beltrão, Paraná, se voluntariou para trabalhar com drones na Ucrânia, mas foi surpreendido ao ser colocado na infantaria. Após tentativas frustradas de mudar sua função e temendo por sua segurança, ele decidiu fugir do país em 12 de agosto.

Lucas percorreu mais de mil quilômetros até sair da Ucrânia, parte do trajeto foi feito a pé e parte de carona. Ele relatou que suas missões na linha de frente estavam prestes a começar e que não conseguiu apoio do governo brasileiro para alterar sua situação.

Atualmente, Lucas está na Europa com um visto temporário de turista e planeja encontrar um emprego para começar uma nova vida no continente. Por enquanto, ele não pretende retornar ao Brasil.

Perguntas e Respostas

Quem é Lucas Bueno e qual foi sua experiência na Ucrânia?

‌



Lucas Bueno é um jovem de 20 anos, natural de Francisco Beltrão, Paraná, que se voluntariou para trabalhar com drones na Ucrânia, mas foi enviado para a infantaria, o que o levou a fugir do país.

Quais foram os motivos que levaram Lucas a fugir da Ucrânia?

‌



Lucas decidiu fugir da Ucrânia em 12 de agosto após tentativas frustradas de mudar sua função e temendo por sua segurança, já que suas missões na linha de frente estavam prestes a começar.

Como Lucas realizou sua fuga da Ucrânia?

‌



Ele percorreu mais de mil quilômetros para sair da Ucrânia, parte do caminho foi feito a pé e outra parte pegando caronas.

Qual é a situação atual de Lucas Bueno na Europa?

Atualmente, Lucas está na Europa com um visto temporário de turista e planeja encontrar um emprego para começar uma nova vida, sem intenção de retornar ao Brasil por enquanto.

Assista ao vídeo - Brasileiro que lutava como voluntário na guerra da Ucrânia foge com medo da morte

