Cabrini investiga o passado do jovem brasileiro condenado por integrar o Estado Islâmico

Roberto Cabrini investiga as ramificações do grupo terrorista Estado Islâmico no Brasil, responsável por ataques brutais em todo o mundo, como atentados, execuções e decapitações. O jornalista conversou com Fabio, o primeiro brasileiro condenado por integrar a organização. Cabrini também foi até Barbacena (MG), onde o jovem de 21 anos nasceu e cresceu.