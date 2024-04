Camila Juliotti e Carol Bernardi são as convidadas do Joga nas 11 desta segunda (29) Acompanhe o programa, ao vivo, às 17h30, com transmissão nas plataformas digitais, incluindo o PlayPlus, e, às 23h, na RECORD NEWS

Zé Luiz comanda o Joga nas 11 desta segunda (29) Zé Luiz comanda o Joga nas 11 desta segunda (29) (Antonio Chahestian/RECORD)

Sob comando de Zé Luiz, o Joga nas 11, desta segunda-feira (29), terá comentários de Cosme Rímoli — o “Camisa 10” da atração — e das convidadas Camila Juliotti (Editora do R7.com) e Carol Bernardi (comentarista esportiva).

Com muito debate e opiniões sobre a última rodada do Campeonato Paulista, o Joga nas 11 será transmitido, ao vivo, às 17h30, nos canais do portal R7.com e do R7 Esportes, no YouTube, e também no PlayPlus. Além disso, às 23h, o programa irá ao ar na RECORD NEWS.

Os internautas podem participar do programa usando a hashtag #JogaNas11 nas redes sociais.

Semanalmente, às segundas e sextas-feiras, a partir das 17h30, o Joga nas 11 é transmitido, ao vivo, nos canais do portal R7.com e do R7 Esportes, no YouTube e PlayPlus, e, às 23h, na RECORD NEWS.