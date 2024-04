‘Sofro um pouco por cada candidato’, desabafa Alma Thomas sobre Canta Comigo 6 Em entrevista ao site oficial, a grande campeã do The Four Brasil 2 revelou que tem muita empatia pelos competidores porque já esteve no mesmo lugar

Alma Thomas está no júri do Canta Comigo pela quarta vez (Antonio Chahestian/RECORD)

Com uma carreira consolidada na música e a experiência de quem já disputou e ganhou um reality musical, Alma Thomas integra o painel de jurados do Canta Comigo 6 pelo quarto ano consecutivo. Na emissora, a artista já esteve no lugar dos candidatos e fez história após ser a campeã da segunda temporada do The Four Brasil, com 50,58% dos votos, em 2020. Em entrevista ao site oficial, ela revela empatia pelos competidores por saber muito bem as dificuldades de quem busca um lugar ao sol.

“Como jurada, eu sofro um pouco por cada candidato. Normalmente, sou a primeira a chorar com todo mundo, porque sei o que é estar naquele lado. É muito nervosismo, é muita coisa depositada ali naqueles dois minutinhos, então fico muito conectada com eles”, comenta.

Alma destaca a intensidade emocional envolvida no processo de apresentação e compartilha que sua sensibilidade se estende ao reconhecimento da preparação mental dos participantes. “É raro eu não levantar, eu só não levanto quando sinto que a pessoa está mais despreparada mentalmente, porque dá para perceber quem não está conectado com o que a música traz para a gente”, afirma.

A cantora também observa o contínuo aumento do nível de talento a cada ano, atribuindo parte desse crescimento ao programa, que não apenas oferece entretenimento, mas também educa e inspira os aspirantes a músicos por meio dos conselhos e experiências compartilhadas pelos jurados.

“Gosto de pensar que o programa também ajuda e proporciona informação para as pessoas que estão assistindo. Aqueles que sonham também podem aprender com a gente, com todos os toques que damos para quem está ali no palco, pode servir para os próximos”, conclui.

Sob comando de Rodrigo Faro, a nova temporada de Canta Comigo vai ao ar aos domingos, às 18h, na tela da RECORD.

* Estagiária sob supervisão de Juliana Lambert

