‘A música me faz ficar forte contra qualquer problema’, afirma Conrado O jurado contou sobre a volta ao painel do Canta Comigo 6 e revelou projetos no forno

O cantor prometeu entregar um grande projeto para o público entre junho e julho (Antonio Chahestian/RECORD)

Resiliência e fé guiaram Conrado na fase difícil de tratamento contra um câncer no intestino. O público acompanhou de perto a batalha do jurado do Canta Comigo e pôde vibrar com a alegria do cantor na volta ao painel, curado, ao lado da esposa Andréa Sorvetão, e rodeado de amigos.

Em entrevista para o site oficial, Conrado, que já está há sete anos no elenco de jurados do reality, abriu o coração: “Minha volta ao painel foi muito emocionante, ver os amigos que a gente fez ali. Pessoas sinceras que estavam orando e torcendo por mim”.

A parceria com a emissora possibilitou o tratamento no início do diagnóstico: “Eu não tinha plano de saúde, nem nada, e a Endemol tinha um plano que foi o que bancou todo meu tratamento em São Paulo antes de eu ir para Barretos, então, sou muito grato”, revelou.

Conrado voltou ao painel na estreia da sexta edição do reality, e ganhou palavras emocionantes do apresentador Rodrigo Faro: “Estamos muito felizes, porque na última temporada, eu olhava para cima e não te via, agora, te vendo aí, lindo, vendendo saúde junto com a nossa família, fiquei muito feliz!”.

Além da fé inabalável, a música auxiliou o jurado na luta contra a doença: “Sempre me traz um ponto de origem, quando eu canto, me expresso, estou no palco fazendo aquilo que amo, aquilo que Deus me preparou para fazer. Me sinto muito bem. A música me faz ficar forte contra qualquer problema, para mim é tudo”, declarou.

De olho no futuro

A carreira do cantor também voltou a todo vapor! Conrado vai começar a gravar um grande projeto entre junho e julho, intitulado O Amor é Tudo: “São regravações que estou fazendo de grandes nomes da música popular brasileira, como Agnaldo Timóteo, Antônio Marcos, Altemar Dutra, Nelson Ned, Waldick Soriano, são pessoas que estou homenageando nesse trabalho com orquestra sinfônica, terno e gravata, vai ser um trabalho muito bonito”.

E ele convocou os fãs: “Em breve estou com ele nas plataformas digitais e vocês serão convidados a participar desse show gravado. Vai ser na Casa São Paulo”, pontuou. Para concluir, Conrado colocou em palavras o sorriso que não sai mais do seu rosto: “Estou muito feliz de estar de volta, de cantar e falar de amor, é muito bom!”

Curtiu a entrevista? Não deixe de acompanhar o jurado no Canta Comigo 6! O programa vai ao ar todos os domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD.

1 / 10

