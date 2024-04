Saiba quem é Paula Magh, finalista que cantou em alemão e italiano

Alto contraste

A+

A-

A candidata soltou a voz e encantou os especialistas com canto lírico (Edu Moraes/RECORD)

A primeira impressão que Paula Magh passou aos jurados do Canta Comigo 6 foi doçura: “Parece uma fadinha”, disse uma das especialistas. A cearense mostrou todo o talento no canto lírico e garantiu nota máxima durante o duelo pelas semifinais. E como a regra é clara, ao levantar todos os jurados do painel, a professora de música garantiu vaga direto para a final do reality!

“Cresci em uma casa que adorava música, minhas irmãs e minha mãe cantavam. Eu fui convidada para participar de um coral, num determinado ensaio a solista não estava e me pediram para cantar, assim eu fui descoberta”, revelou Paula.

Segundo a professora, a música lírica não é muito valorizada em Fortaleza (CE), o que fez ela quase abandonar a carreira: “Se eu cantar três vezes ao ano, é muito. Esse ano desisti de cantar, e se você me perguntar como é pensar em desistir, vou começar a chorar, é terrível”. Felizmente, Paula seguiu em frente e encontrou oportunidade no Canta Comigo.

A primeira canção escolhida foi Il Mio Cuore Va, versão italiana do tema de Titanic, My Heart Will Go On, de Céline Dion. A performance fez a candidata chegar ao segundo lugar do Top 3. Mas para alcançar as semifinais do programa, Paula precisou duelar com a dupla sertaneja Henrique e Fernandes, e foi ali que ela brilhou.

Publicidade

Apesar de não se enxergar como cantora de ópera, a professora deixou os jurados de queixo caído ao soltar notas perfeitas de Der Hölle Rache, também conhecida como Ária da Rainha da Noite, da ópera A Flauta Mágica. Paula cantou em alemão, com tranquilidade e maestria, uma das obras mais importantes de Mozart. O resultado foi nota máxima, e vaga na final garantida!

Confira:

Publicidade





O Canta Comigo 6 vai ao ar todos os domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.

Conheça todos os jurados do programa:

Publicidade 1 / 100 google-news

facebook

twitter

whatsapp

linkedin

share Adriana Farias Violeira, cantora e apresentadora