Igor Godoi é o vencedor do segundo Duelo de Jurados

O segundo Duelo de Jurados do reality musical foi surpreendente (Antonio Chahestian/RECORD)

Bruno Sutter e Igor Godoi têm o “rock na veia” em comum na carreira, mas no Canta Comigo 6, mostraram que arrasam nas músicas de divas também! O tema foi sorteado para o segundo Duelo de Jurados do programa, e após uma batalha entre os especialistas, Igor levou a melhor!

O público conheceu a nova dinâmica do reality logo na estreia. Anna Maz e Helleno disputaram o primeiro duelo da temporada, colocando fogo no palco! O tema do embate foi “Rock do Bom”, e rolaram músicas de tirar o fôlego, como Satisfaction, de The Rolling Stones, e Don’t Stop Believin, canção de Journey. Helleno garantiu a vitória com 73% dos votos do público.

Nesse domingo (21), Bruno escolheu um mashup de Empire State of Mind, Rolling in the Deep e Greatest Love of All. Já Igor, cantou Feeling Good, A Natural Woman e We Don’t Need Another Hero. Eles levaram o painel de jurados à loucura!

O público votou em peso, e decidiu que a melhor apresentação foi do Igor. Curtiu o resultado?

O Canta Comigo 6 vai ao ar todos os domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.

Conheça todos os jurados do programa:

