‘A palavra desse programa é emoção’, garante Lorena Tucci sobre Canta Comigo 6

Lorena Tucci, a Teca de Chiquititas, integra o quadro de jurados do Canta Comigo 6 (Reprodução/Instragram)

A atriz, bailarina e cantora Lorena Tucci, conhecida por seu papel como Teca em uma novela infantil e por sua participação como jurada na versão teen do reality musical, agora integra o time de jurados do Canta Comigo 6, na RECORD. Em entrevista ao site oficial, a artista compartilha suas primeiras impressões sobre a experiência e o que considera essencial para levantar e cantar com o participante.

“Estou muito feliz, porque é a primeira vez que faço a temporada adulta. Para mim, está sendo bem diferente e estou aprendendo muito mais nessa temporada, tanto com os candidatos quanto com os jurados. Tem muitos jurados novos também, estou conhecendo várias pessoas, fazendo novas amizades, está sendo incrível”, afirma.

Sobre o clima nos bastidores, Lorena comenta que vê semelhanças entre e versão teen e a adulta. “Achei que ia sentir mais, que poderia ser um pouco mais sério ou que talvez os jurados fossem mais rígidos. Mas, mesmo a galera sendo adulta, são pessoas em busca de um sonho, então todo mundo continua tão acolhedor quanto acontece com as crianças. Isso é bem bacana”, declara.

Quanto ao que o público pode esperar da temporada, a jurada promete fortes emoções. “Nos primeiros episódios, eu já chorei muito, não aguento mais, sou muito chorona nesse programa”, brinca. A atriz garante que o público pode esperar muita gente talentosa e decisões difíceis também. “Acho que a palavra desse programa é emoção”, define.

Por fim, ela compartilha o que valoriza em um participante como jurada.“Uma coisa que faz muita diferença para mim é sentir que o candidato está amando estar ali. Além de querer que a gente cante junto, quer que a gente se divirta com ele ou, dependendo da música, que se emocione com ele. Ele tem que transmitir a vontade no que está apresentando”, finaliza.

Sob comando de Rodrigo Faro, a nova temporada de Canta Comigo vai ao ar aos domingos, às 18h, na tela da RECORD.

