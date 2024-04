‘Tali’ é a nova versão de Talita Cipriano no Canta Comigo 6 Jurada mudou o nome artístico para quebrar o ciclo de comparações com o Fat Family

Tali é filha da cantora Deise Cipriano e faz parte do painel de jurados do reality musical (Reprodução/Instagram)

“A Talita Cipriano, nada mais é do que eu, claro. Só que a artista Tali vem com novidades que ninguém esperava”, disse a jurada do Canta Comigo 6, abrindo a entrevista para o site oficial. A mudança de nome artístico é uma das grandes viradas de chave da cantora nesta temporada.

Filha de Deise Cipriano, do Fat Family, Talita seguiu a carreira da família e mostrou talento e determinação ao encarar o mundo da música: “Minha mãe estava desde a primeira [temporada] com o Gugu, infelizmente não temos mais os dois aqui, mas para mim é muito gratificante continuar esse legado através da minha família. Quando vim para cobrir o lugar da minha mãe, fui ganhando meu espaço, estou há quatro anos [no reality], minha família veio no ano passado, e estar de volta é muito importante para mim”, comentou.

Segundo Tali, fazer parte do painel de jurados é uma honra: “Esse programa me marcou muito em várias viradas de fase da minha vida e ciclos”.

Por ser de uma família que marcou a indústria musical, as comparações na carreira de Talita são recorrentes: “Todo mundo sempre espera que eu faça algo parecido com eles [Fat Family], a Tali quebra esse esteriótipo e pressão toda, trouxe mais leveza para mim. Tali é uma versão de uma menina que compõe, que faz musical, faz performances, shows. Nada mais é do que eu, numa versão mais empoderada do meu jeito de ser”, explicou.

E a cantora volta com tudo para o reality: “Eu me sinto em casa, é como se fosse um remédio de ânimo, quando você chega e encontra seus amigos, vê os participantes se entregando, dá para aprender muito também. Sempre fico animada”, revelou. Toda essa euforia fez Tali soltar um spoiler, a cantora disse que vai participar do Duelo de Jurados no quinto episódio. Com quem será que ela vai cantar?

Por fim, a jurada deu dicas valiosas para os futuros candidatos do programa: “Sejam vocês mesmos, se sintam em casa, porque o palco ou vai te engolir, ou você engole o palco. Demonstra tudo aquilo que você tem, numa competição a gente precisa disso, e se controla, respira, usa um óleo de lavanda”, brincou.

Além dos conselhos, Tali acredita que o principal fator para uma boa apresentação é o ensaio: “A pessoa que não se prepara sempre vai estar em apuros, quem está preparado vai arrasar”.

O Canta Comigo 6 vai ao ar todos os domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.

Conheça todos os jurados do programa:

