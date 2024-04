‘Acharam que iriam me derrubar’, declara Lorena Alexandre sobre polêmica envolvendo trabalho cover A jurada do Canta Comigo 6 também contou sobre os novos projetos da sua carreira e adiantou os planos de um feat com Tonzão Chagas

Lorena deixou o "oficial" de lado, mas continua sendo cover de Marília Mendonça

O início do ano não foi fácil para Lorena Alexandre. A jurada do Canta Comigo 6 passou por momentos difíceis com a polêmica envolvendo seu trabalho como cover e acabou encarando uma depressão. Dois meses depois, Lorena deu a volta por cima e conseguiu transformar os problemas em sucesso, e está cheia de novidades para compartilhar com os fãs!

Há 18 anos na estrada, a jurada mostrou gratidão pela oportunidade de fazer parte do reality mais uma vez: “Ano passado vim como cover da Marília, que foi incrível também, uma experiência maravilhosa, mas esse ano estou trazendo todo o meu trabalho, né? Mostrando quem é a Lorena, como se veste, os looks são totalmente diferentes, são bem mais espalhafatosos, porque a Lorena é uma perua, é para cima, alto astral”, brincou.

A cantora comentou que está ao lado de Tonzão Chagas no painel do programa, e já combinaram de fazer um feat juntos. Para Lorena, estar em contato com artistas variados é enriquecedor: “É uma vitória, para mim, estar aqui no Canta Comigo, e eu sempre digo isso em todos os lugares, estar aqui é a maior experiência que você pode ter na sua vida”.

Se a parceria com o funkeiro está só nos planos por enquanto, muitos outros projetos já estão saindo do papel: “Estou trazendo lançamentos de músicas maravilhosas com o Willian Santos, produtor da Lauana Prado, ele está produzindo um EP novo meu, de sertanejo top, que vem para arrebentar o Brasil”, prometeu.

Além dessas músicas, a cantora foi patrocinada por duas grandes empresas, para realizar o próprio cruzeiro em breve, que se chamará “Lorena Alexandre em Alto-Mar”: “As portas estão se abrindo cada vez mais, agradeço muito a Deus e a galera que acredita em mim”.

Polêmica

A jurada também deixou claro que não parou de ser cover da ídola: “Só tirei o oficial, deixei de lado, mas continuo fazendo cover da Marília pelo Brasil inteiro”, pontuou.

No fim de janeiro, Lorena teve seu trabalho de cover bastante criticado por familiares da cantora. A relação, que era pacífica, virou uma polêmica regada a indiretas na internet.

“No início, me abalou muito, porque não esperava ouvir o que ouvi. Voltei para a terapia após uma frase que me fez muito mal. Minha psicóloga perguntou, Lorena, você faz isso pelos outros ou pela Marília? E respondi que faço pela Marília, pelo amor que tenho por ela”, relatou a jurada.

Lorena lembra que a “Rainha da Sofrência” a notou em 2019, curtiu fotos suas em redes sociais e aprovava seu trabalho.

”Não sou a Marília Mendonça, sempre disse isso em todos os lugares, estou aqui para prestar uma homenagem” (Lorena Alexandre)

“Achei que minha vida ia mudar, mas achava que iria mudar para pior, só mudou para melhor. Contratantes, empresas gigantescas estão me patrocinando. Esse ano as pessoas acharam que iriam me derrubar, não conseguiram. Para me derrubar, vai ser muito difícil, eu sou casca dura”, pontuou. Segundo Lorena, a polêmica acabou ajudando seu trabalho: “Ruim para eles, né? Porque indiretamente me ajudaram muito, a gente tá com EP, cruzeiro, tem muitas coisas novas vindo por aí”.

O trabalho como cover também foi lembrado: ”Não sou a Marília Mendonça, sempre disse isso em todos os lugares, estou aqui para prestar uma homenagem”. Ela citou Rodrigo Cáceres e Rodrigo Teaser, que assim como ela, fazem covers de famosos: “A gente sabe nosso lugar e o que estamos fazendo. Só quero que as pessoas respeitem nosso trabalho”.

O Canta Comigo 6 vai ao ar todos os domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.

