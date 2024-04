Domingo Espetacular |Do R7

Cantora revela que abandonou título de "cover oficial" de Marília Mendonça após ataques No Domingo Espetacular, Lorena Alexandre desabafa sobre o caso: "Eu sofri uma humilhação". É a partir das 19h45!

Lorena Alexandre ficou conhecida como "cover oficial" de Marília Mendonça Lorena Alexandre ficou conhecida como "cover oficial" de Marília Mendonça (Divulgação/RECORD)

Neste final de semana (4), o Domingo Espetacular, que na edição anterior exibiu uma reportagem sobre a briga da família de Marília Mendonça com a cover da cantora, Lorena Alexandre, mostra um novo capítulo dessa história.

Depois de duras críticas do irmão de Marília, agora foi a vez da mãe da sertaneja, dona Ruth, atacar a artista que faz a imitação. Na internet, muita discussão, acusações e até agressões verbais. Com isso, Lorena decidiu abandonar o título de "cover oficial". Ela desabafa em entrevista ao Domingo Espetacular: "Eu sofri uma humilhação, não queria que tivesse sido assim". E completa: "Eu tinha a Dona Ruth como um alicerce da minha vida. Quando ela me atacou, isso me machucou muito e eu voltei pra terapia".

O programa também aborda os problemas de saúde que o cantor Nattanzinho está enfrentando. O fenômeno do forró foi obrigado a cancelar a agenda de shows no fim de ano e também do Carnaval, deixando os fãs preocupados.

O artista revelou que tem uma bactéria, H. Pylore, que se aloja no estômago e pode levar a sérias complicações. No caso dele, por causa do tratamento, a voz ficava fraca durante os shows. A reportagem explica tudo sobre essa doença e como ela está afetando o cantor.

A polêmica do copo da moda, que ficou famoso por manter as bebidas geladas por um longo tempo: ele traz ou não riscos à saúde? O que significa o chumbo que uma das fabricantes admite fazer parte da sua composição? O Domingo Espetacular fez o teste em várias marcas do copo térmico e o público vai conferir os resultados.

A revista eletrônica estreia neste fim de semana o quadro "Resolvi Mudar", que mostra como um acidente grave transformou a vida de uma mulher. O público vai conhecer a história da dentista que decidiu virar modelo aos 50 anos de idade, iniciando uma nova carreira muito bem-sucedida. A reportagem é de Patrícia Ferraz.

O repórter Raul Dias Filho destaca o caso do homem de 46 anos que morreu envenenado depois de comer um peixe baiacu, em Aracruz (ES). A reportagem mostra por que o baiacu, considerado o segundo vertebrado mais venenoso do planeta, é tão perigoso, mas ao mesmo tempo, tão consumido. E como o preparo dele na cozinha pode se tornar fatal se não for realizado da forma correta.

Uma matéria especial de Paloma Poeta investiga o que aconteceu com Edson Davi Silva de Almeida, o menino de seis anos que desapareceu numa praia do Rio de Janeiro. A repórter conta o drama da família, que continua à espera de notícias. Um mês depois, novas imagens podem ajudar a elucidar esse mistério e esclarecer se a criança se afogou ou foi raptada.

Nos Estados Unidos, a correspondente Tina Roma conhece a polêmica comida do fim do mundo. Um punhado de pó que vira panquecas e até macarrão e é vendida em baldes. Este alimento pode durar até 30 anos sem perder a validade.

Apresentado por Carolina Ferraz e Sergio Aguiar, o Domingo Espetacular vai ao ar neste final de semana (4), a partir das 19h45.

